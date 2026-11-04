Средства ПВО сбили 972 украинских БПЛА за сутки
Системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 972 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает ТАСС.
До этого в Минобороны сообщили об уничтожении 709 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, акваториями Азовского и Черного морей.
Утром 4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 8 БПЛА, летевших на Москву. Над Ростовской областью ликвидировали 10 беспилотников. Над Воронежской областью были сбиты 16 воздушных целей, обломки одного из БПЛА повредили частный дом и автомобиль.