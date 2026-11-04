Средства ПВО сбили 972 украинских БПЛА за сутки

Утром 4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 8 БПЛА, летевших на Москву. Над Ростовской областью ликвидировали 10 беспилотников. Над Воронежской областью были сбиты 16 воздушных целей, обломки одного из БПЛА повредили частный дом и автомобиль.