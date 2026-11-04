Россия предложила создать резервы критически важных ресурсов в БРИКС и ШОС

Риски в сфере энергетической безопасности «диктуют необходимость» создания резервных фондов ресурсов. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в ходе выступления на секции «Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы» в Минске.