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Россия предложила создать резервы критически важных ресурсов в БРИКС и ШОС

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Риски в сфере энергетической безопасности «диктуют необходимость» создания резервных фондов ресурсов. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в ходе выступления на секции «Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы» в Минске.

«Резко возросшие риски в сфере энергетической и продовольственной безопасности также диктуют необходимость плотнее координировать наши действия вплоть до создания ресурсных резервных фондов на случай кризисных ситуаций», – сказал он. 

Венедиктов отметил, что такая работа ведется Россией в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди критически важных ресурсов, которые следует определить в резерв, – медикаменты, продовольствие и энергетика, удобрения, цветные, редкие и редкоземельные металлы.

Представитель России отметил при этом, что идея не является какой-то новой. Подобное создано в рамках АСЕАН, где функционирует «Чрезвычайный рисовый резерв». 

Венедиктов добавил, что конкретные рыночные механизмы пополнения резервов следует определить заранее: «Включая форму оплаты востребованных ресурсов, условия определения закупочных цен и стоимости предоставления услуг, критерии эквивалентности, в случае обмена различными критическими материалами».

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