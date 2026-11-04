Россия предложила создать резервы критически важных ресурсов в БРИКС и ШОС
Риски в сфере энергетической безопасности «диктуют необходимость» создания резервных фондов ресурсов. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в ходе выступления на секции «Концепции и доктрины национальной безопасности на пространстве Большой Евразии: специфика и перспективы» в Минске.
«Резко возросшие риски в сфере энергетической и продовольственной безопасности также диктуют необходимость плотнее координировать наши действия вплоть до создания ресурсных резервных фондов на случай кризисных ситуаций», – сказал он.
Венедиктов отметил, что такая работа ведется Россией в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Среди критически важных ресурсов, которые следует определить в резерв, – медикаменты, продовольствие и энергетика, удобрения, цветные, редкие и редкоземельные металлы.
Представитель России отметил при этом, что идея не является какой-то новой. Подобное создано в рамках АСЕАН, где функционирует «Чрезвычайный рисовый резерв».
Венедиктов добавил, что конкретные рыночные механизмы пополнения резервов следует определить заранее: «Включая форму оплаты востребованных ресурсов, условия определения закупочных цен и стоимости предоставления услуг, критерии эквивалентности, в случае обмена различными критическими материалами».