Как Трамп оценил разгром своей партии на выборах в конгресс

Изданию Politico американский президент рассказал, что демократы уже связались с ним после промежуточных выборов и выразили готовность к сотрудничеству. «Они уже позвонили и хотят работать со мной... Мы тоже хотим, чтобы что-то происходило», – сказал он. Трамп также сказал, что не намерен следующие два года лишь накладывать вето на решения конгресса и будет работать с демократами на благо США.