Как Трамп оценил разгром своей партии на выборах в конгресс

Как Трамп оценил разгром своей партии на выборах в конгрессАмериканский лидер признал победу демократов и готов к сотрудничеству
- О результатах промежуточных выборов
- О прогнозируемой победе Демократической партии
- О прогнозируемом поражении Республиканской партии
В США завершились промежуточные выборы в конгресс. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов. По прогнозам телеканалов CNN, NBC News и аналитического центра Decision Desk HQ, демократы получают контроль над палатой представителей. По данным NBC, демократы достигли отметки в 53 места, необходимой для самостоятельного большинства в 100-местном сенате.
Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает итоги промежуточных выборов в конгресс, и сообщил о готовности взаимодействовать с Демократической партией. Американский лидер также признал связь поражения республиканцев с войной в Иране.
«Ведомости» собрали главные заявления Трампа о результатах промежуточных выборов в конгресс США.
О результатах промежуточных выборов
Американский президент заявил Fox News, что немного удивлен прогнозируемыми результатами выборов в конгресс США.
Трамп написал в Truth Social, что намерен выступить в роли политического обозревателя и проанализировать причины побед и поражений кандидатов на промежуточных выборах.
О прогнозируемой победе Демократической партии
При этом в интервью газете The Wall Street Journal Трамп предупредил демократов, что готов к жесткому противостоянию в случае разногласий. «Я думаю, мы будем сотрудничать с демократами и очень хорошо с ними поладим. Если нет, мы будем жестко действовать по отношению к ним, а они – по отношению к нам», – заявил он.
О прогнозируемом поражении Республиканской партии
Президент США в True Social написал, что республиканцы не потерпели бы поражение, если бы его имя было в избирательном бюллетене. «Моей фамилии не было в бюллетене – если бы была, мы бы победили СОКРУШИТЕЛЬНО. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», – сказал он.
В интервью газете The New York Times Трамп заявил, что признает результаты промежуточных выборов, а также готов взаимодействовать с Демократической партией. «Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем», – сказал он.
Изданию Politico американский президент рассказал, что демократы уже связались с ним после промежуточных выборов и выразили готовность к сотрудничеству. «Они уже позвонили и хотят работать со мной... Мы тоже хотим, чтобы что-то происходило», – сказал он. Трамп также сказал, что не намерен следующие два года лишь накладывать вето на решения конгресса и будет работать с демократами на благо США.
Американский лидер в соцсети True Social назвал губернатора Техаса Грега Эбботта псевдореспубликанцем после его проигрыша демократу Джине Хинохосе. «Если бы Грег Эбботт, губернатор Техаса, не превратился в RINO [республиканца только по названию] за последние шесть месяцев своей политической карьеры, он бы не проиграл», – написал он.
В эфире телеканала Fox News Трамп связал прогнозируемое поражение республиканцев с подорожанием бензина на фоне конфликта с Ираном. «Однако из-за цен на бензин люди не видят этого в той мере, в какой могли бы, если бы не их рост. А цены на бензин выросли из-за Ирана», – сказал он.
В ходе эфира американский лидер также отказался считать поражение республиканцев на промежуточных выборах собственным, поскольку его имени не было в избирательных бюллетенях. При этом он выразил сожаление в связи с их поражением. «Тем не менее мне очень жаль многих достойных республиканцев, многих настоящих патриотов, которые проиграли. Для них это тяжелое поражение», – добавил Трамп. При этом лидер США рассчитывал, что республиканцы выступят лучше на промежуточных выборах в конгресс.
Президент Соединенных Штатов похвалил демократов, которые получат контроль над конгрессом. «Они [демократы] проделали хорошую работу. Они упорно боролись», – сказал он в эфире Fox News.
Трамп в эфире Fox News также исключил перестановки в своем кабинете министров на фоне выборов в конгресс.