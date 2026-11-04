Рябков: внешняя политика России не зависит от политических перемен за рубежом
Внешнеполитический курс России, в том числе по вопросу украинского урегулирования, не зависит от политической конъюнктуры в других странах. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя промежуточные выборы в конгресс США.
Дипломат призвал дождаться окончательных результатов голосования и отметил, что руководство Демократической партии США придерживается резко негативных подходов к отношениям с Россией.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии итогов выборов на отношения Москвы и Вашингтона, в том числе в контексте урегулирования на Украине, Рябков подчеркнул, что российская сторона по украинскому вопросу остается принципиальной и последовательной. Он добавил, что внешняя политика страны не зависит от политических изменений за рубежом и будет определяться установками президента РФ.
3 ноября в США прошли промежуточные выборы в конгресс, избирались все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканалы CNN и NBC, а также аналитическая служба Decision Desk HQ прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей. Согласно прогнозу NBC News, демократы получат контроль и над сенатом по итогам промежуточных выборов в конгресс, обеспечив себе не менее 53 мест в верхней палате.
27 октября конгрессмен-демократ Джейми Раскин заявил, что американские компании, которые будут импортировать российское дизельное топливо, могут столкнуться с уголовной ответственностью, включая штрафы до $1 млн и лишение свободы на срок до 20 лет. Он утверждает, что временное ослабление санкций администрацией президента Дональда Трампа не отменяет законодательного запрета на импорт российских энергоносителей, введенного в 2022 г. По словам конгрессмена, для снятия ограничений необходимо соблюсти предусмотренные законом процедуры, включая консультации с конгрессом.
13 октября «Ведомости» писали, что российско-американская дизельная сделка, объявленная Трампом 9 октября в его соцсети Truth Social (он упомянул «немедленную поставку» свыше 300 000 т дизтоплива, еще 500 000 т – в течение ноября, а потом еще 1 млн т), вызвала оторопь не только у союзников Вашингтона в Европе и на Украине, но и в конгрессе США, включая некоторых республиканцев.