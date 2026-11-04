Рябков: внешняя политика России не зависит от политических перемен за рубежом

13 октября «Ведомости» писали, что российско-американская дизельная сделка, объявленная Трампом 9 октября в его соцсети Truth Social (он упомянул «немедленную поставку» свыше 300 000 т дизтоплива, еще 500 000 т – в течение ноября, а потом еще 1 млн т), вызвала оторопь не только у союзников Вашингтона в Европе и на Украине, но и в конгрессе США, включая некоторых республиканцев.