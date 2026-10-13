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Смогут ли оппоненты Дональда Трампа сорвать сделку по дизтопливу с Россией

До промежуточных выборов 3 ноября это нереалистично
Роман Романов
Дональд Трамп считает, что конгресс не имеет права ограничивать его полномочия как главного дипломата страны
Дональд Трамп считает, что конгресс не имеет права ограничивать его полномочия как главного дипломата страны / Alex Wroblewski / AFP

Российско-американская дизельная сделка, объявленная президентом США Дональдом Трампом 9 октября в его соцсети Truth Social (он упомянул «немедленную поставку» свыше 300 000 т дизтоплива, еще 500 000 т – в течение ноября, а потом еще 1 млн т), вызвала оторопь не только у союзников Вашингтона в Европе и на Украине, но и в конгрессе США, включая некоторых республиканцев.

Двухпартийная группа из семи сенаторов потребовала, чтобы Трамп отказался от импорта российского дизеля, и обвинила администрацию в нарушении закона. Среди «бунтовщиков» сенаторы Сюзан Коллинз от Мэна, Лиза Мурковский от Аляски, Том Тиллис от Северной Каролины и Джон Кертис от Юты – четыре сенатора из 53 республиканцев палаты. В их совместном с тремя демократами письме, опубликованном на сайте комитета сената по международным отношениям, говорится: «Конгресс запретил импорт энергоносителей из России в 2022 г. <...> Конгресс ясно дал понять: США не должны импортировать нефть из России до тех пор, пока она не остановит свою агрессию против Украины и не прекратит угрозы в адрес наших союзников по НАТО». По их словам, дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном противоречит закону от марта 2022 г. «О прекращении импорта российской нефти», основанному на президентском указе № 14066 (был подписан экс-президентом Джо Байденом и не отменен Трампом).

Другие члены конгресса (пятеро, из которых двое – республиканцы: конгрессмен и сенатор, подписавший вышеупомянутое письмо) решили также напомнить Трампу о том, что сделка противоречит санкционному закону умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов). Документ включает санкции против России и возможность введения вторичных пошлин со ставкой до 100% в отношении пяти крупнейших стран – покупателей российских энергоресурсов.

При этом Трамп не снял санкции с российской энерготопливной отрасли. Они были временно ослаблены с помощью срочной генеральной лицензии минфина США, которая перестанет действовать 7 апреля. Весной 2026 г. после начала антииранской военной операции и осложнения в результате этого ситуации с ценами на топливо внутри США Вашингтон уже выдавал похожие лицензии России дважды – в марте и апреле. Более того, в президентском указе № 14066, на котором и основывался закон о прекращении экспорта российских энергоресурсов 2022 г., предусмотрена возможность выдачи лицензий.

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Политика / Международные новости

Что касается соотнесения действий администрации с законом Грэма, то Трамп, как президент, может решать в каждом конкретном случае, нужно ли применять прописанные ограничения, включая вторичные пошлины в 100%. Первые решения Трампу нужно будет принять уже 18 октября.

Но противники сделки заявляют о планах нового закона о полном запрете закупки российских энергоносителей. Конгрессмены-республиканцы Брайан Фицпатрик и Дон Бэкон собираются внести «Законопроект о мире через силу имени Рональда Рейгана». И так как подавляющее большинство республиканцев, сохраняющих пока большинство в палате, не хотят идти открыто против Трампа, то Фицпатрик предложил вынести документ на голосование в обход комитетов и спикера – республиканца Майка Джонсона (близкий соратник Трампа) с помощью специальной петиции (discharge petition). Для этого противникам дизельной сделки необходимо 218 подписей. В этом случае противникам Трампа внутри республиканской партии придется заручиться поддержкой демократов, хотя и этих сил может не хватить. Главное препятствие на этом направлении для противников сделки – не сложность собрать достаточное количество голосов, а президентское вето, которое Трамп наверняка использует, объяснил руководитель отдела внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Для его преодоления необходимы две трети голосов в обеих палатах, где сейчас незначительным большинством обладают республиканцы: в палате их 218 из 435, в сенате – 53 из 100.

Из-за этих сложностей как альтернативу сенатор Тиллис предлагает продвинуть вопрос запрета импорта российских энергоресурсов в ходе переговоров при согласовании закона о бюджете, включая расходы на оборону. Об этом он сообщил телеканалу NBC News. В этом случае у противников сделки больше шансов, считает Козлов. По его словам, демократы могут «взять в заложники» инициативы, важные для Трампа. Но до 9 ноября конгресс находится на каникулах, и его члены готовятся к промежуточным выборам 3 ноября. Одновременно с этим некоторые республиканцы похвалили сделку. В частности «кнут» партии в палате (гарантирует единогласие фракции в время голосований по законопроектам) Том Эммер назвал в эфире телеканала ABC News сделку Трампа примером нестандартного мышления.

После победы демократов на промежуточных (оппозиционная партия почти всегда выигрывает большинство в палате представителей) сделка может быть дезавуирована принятием законопроекта при поддержке части республиканцев о полном запрете импорта нефтепродуктов из России, подчеркнул Козлов. «Сейчас вряд ли будет собрано достаточное количество голосов для дезавуирования сделки, так как Трамп представит это как препятствие конгрессменов на пути к снижению цен на дизель в США», – резюмировал эксперт.

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