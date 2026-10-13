Смогут ли оппоненты Дональда Трампа сорвать сделку по дизтопливу с Россией

Двухпартийная группа из семи сенаторов потребовала, чтобы Трамп отказался от импорта российского дизеля, и обвинила администрацию в нарушении закона. Среди «бунтовщиков» сенаторы Сюзан Коллинз от Мэна, Лиза Мурковский от Аляски, Том Тиллис от Северной Каролины и Джон Кертис от Юты – четыре сенатора из 53 республиканцев палаты. В их совместном с тремя демократами письме, опубликованном на сайте комитета сената по международным отношениям, говорится: «Конгресс запретил импорт энергоносителей из России в 2022 г. <...> Конгресс ясно дал понять: США не должны импортировать нефть из России до тех пор, пока она не остановит свою агрессию против Украины и не прекратит угрозы в адрес наших союзников по НАТО». По их словам, дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном противоречит закону от марта 2022 г. «О прекращении импорта российской нефти», основанному на президентском указе № 14066 (был подписан экс-президентом Джо Байденом и не отменен Трампом).