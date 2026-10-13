Смогут ли оппоненты Дональда Трампа сорвать сделку по дизтопливу с Россией

Смогут ли оппоненты Дональда Трампа сорвать сделку по дизтопливу с РоссиейДо промежуточных выборов 3 ноября это нереалистично
Российско-американская дизельная сделка, объявленная президентом США Дональдом Трампом 9 октября в его соцсети Truth Social (он упомянул «немедленную поставку» свыше 300 000 т дизтоплива, еще 500 000 т – в течение ноября, а потом еще 1 млн т), вызвала оторопь не только у союзников Вашингтона в Европе и на Украине, но и в конгрессе США, включая некоторых республиканцев.
Двухпартийная группа из семи сенаторов потребовала, чтобы Трамп отказался от импорта российского дизеля, и обвинила администрацию в нарушении закона. Среди «бунтовщиков» сенаторы Сюзан Коллинз от Мэна, Лиза Мурковский от Аляски, Том Тиллис от Северной Каролины и Джон Кертис от Юты – четыре сенатора из 53 республиканцев палаты. В их совместном с тремя демократами письме, опубликованном на сайте комитета сената по международным отношениям, говорится: «Конгресс запретил импорт энергоносителей из России в 2022 г. <...> Конгресс ясно дал понять: США не должны импортировать нефть из России до тех пор, пока она не остановит свою агрессию против Украины и не прекратит угрозы в адрес наших союзников по НАТО». По их словам, дизельная сделка между Москвой и Вашингтоном противоречит закону от марта 2022 г. «О прекращении импорта российской нефти», основанному на президентском указе № 14066 (был подписан экс-президентом Джо Байденом и не отменен Трампом).
Другие члены конгресса (пятеро, из которых двое – республиканцы: конгрессмен и сенатор, подписавший вышеупомянутое письмо) решили также напомнить Трампу о том, что сделка противоречит санкционному закону умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов). Документ включает санкции против России и возможность введения вторичных пошлин со ставкой до 100% в отношении пяти крупнейших стран – покупателей российских энергоресурсов.
При этом Трамп не снял санкции с российской энерготопливной отрасли. Они были временно ослаблены с помощью срочной генеральной лицензии минфина США, которая перестанет действовать 7 апреля. Весной 2026 г. после начала антииранской военной операции и осложнения в результате этого ситуации с ценами на топливо внутри США Вашингтон уже выдавал похожие лицензии России дважды – в марте и апреле. Более того, в президентском указе № 14066, на котором и основывался закон о прекращении экспорта российских энергоресурсов 2022 г., предусмотрена возможность выдачи лицензий.
Что касается соотнесения действий администрации с законом Грэма, то Трамп, как президент, может решать в каждом конкретном случае, нужно ли применять прописанные ограничения, включая вторичные пошлины в 100%. Первые решения Трампу нужно будет принять уже 18 октября.
Но противники сделки заявляют о планах нового закона о полном запрете закупки российских энергоносителей. Конгрессмены-республиканцы Брайан Фицпатрик и Дон Бэкон собираются внести «Законопроект о мире через силу имени Рональда Рейгана». И так как подавляющее большинство республиканцев, сохраняющих пока большинство в палате, не хотят идти открыто против Трампа, то Фицпатрик предложил вынести документ на голосование в обход комитетов и спикера – республиканца Майка Джонсона (близкий соратник Трампа) с помощью специальной петиции (discharge petition). Для этого противникам дизельной сделки необходимо 218 подписей. В этом случае противникам Трампа внутри республиканской партии придется заручиться поддержкой демократов, хотя и этих сил может не хватить. Главное препятствие на этом направлении для противников сделки – не сложность собрать достаточное количество голосов, а президентское вето, которое Трамп наверняка использует, объяснил руководитель отдела внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Для его преодоления необходимы две трети голосов в обеих палатах, где сейчас незначительным большинством обладают республиканцы: в палате их 218 из 435, в сенате – 53 из 100.
Из-за этих сложностей как альтернативу сенатор Тиллис предлагает продвинуть вопрос запрета импорта российских энергоресурсов в ходе переговоров при согласовании закона о бюджете, включая расходы на оборону. Об этом он сообщил телеканалу NBC News. В этом случае у противников сделки больше шансов, считает Козлов. По его словам, демократы могут «взять в заложники» инициативы, важные для Трампа. Но до 9 ноября конгресс находится на каникулах, и его члены готовятся к промежуточным выборам 3 ноября. Одновременно с этим некоторые республиканцы похвалили сделку. В частности «кнут» партии в палате (гарантирует единогласие фракции в время голосований по законопроектам) Том Эммер назвал в эфире телеканала ABC News сделку Трампа примером нестандартного мышления.
После победы демократов на промежуточных (оппозиционная партия почти всегда выигрывает большинство в палате представителей) сделка может быть дезавуирована принятием законопроекта при поддержке части республиканцев о полном запрете импорта нефтепродуктов из России, подчеркнул Козлов. «Сейчас вряд ли будет собрано достаточное количество голосов для дезавуирования сделки, так как Трамп представит это как препятствие конгрессменов на пути к снижению цен на дизель в США», – резюмировал эксперт.