Как сообщает ORF, первоначальное задержание двух сотрудников украинской разведки вызвало широкий резонанс: впоследствии в Вене задержали украинского журналиста-расследователя Михайло Ткача и его оператора. Последнего подозревают в сотрудничестве с сотрудниками спецслужб. Ткач известен серией публикаций под названием «Венский батальон» – о бывших высокопоставленных чиновниках и олигархах, в отношении которых на Украине ведется расследование по экономическим статьям и которые, по данным журналиста, бежали в Австрию и живут в Вене.