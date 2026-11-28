В Вене повторно арестовали двух сотрудников украинской военной разведки
Двоих сотрудников украинского военного ведомства, подозреваемых в шпионаже, снова взяли под стражу. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.
Две недели назад мужчин освободили. По данным источника ORF, причиной повторного ареста мог стать анализ изъятых у обвиняемых мобильных телефонов и компьютеров. Якобы в них были найдены указания на то, что задержанные планировали незаконные разведывательные мероприятия на территории Великобритании – в частности, похищение лиц, которых Киев хотел бы видеть на скамье подсудимых на Украине.
Как отмечает ORF, речь, вероятно, идет о людях, которым на Украине предъявили обвинения в экономических преступлениях и которых Великобритания до сих пор не выдала Киеву. В прокуратуре Вены, ссылаясь на секретный характер дела, официально эту информацию не комментируют.
В конце октября бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, уехавший в Вену, написал в Telegram-канале, что сотрудники украинской военной разведки якобы должны были не только выследить его, но и совершить против него «незаконные насильственные действия», а соответствующие приказы, по его утверждению, исходили из офиса президента Украины.
Как сообщает ORF, первоначальное задержание двух сотрудников украинской разведки вызвало широкий резонанс: впоследствии в Вене задержали украинского журналиста-расследователя Михайло Ткача и его оператора. Последнего подозревают в сотрудничестве с сотрудниками спецслужб. Ткач известен серией публикаций под названием «Венский батальон» – о бывших высокопоставленных чиновниках и олигархах, в отношении которых на Украине ведется расследование по экономическим статьям и которые, по данным журналиста, бежали в Австрию и живут в Вене.
7 сентября бывший генпрокурор заявил, что подал в отставку. Он назвал свое решение взвешенным и добавил, что не хочет, «чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния». 13 сентября бывший генпрокурор подписал подозрение директору национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу из-за якобы подделки официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. 14 сентября советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что Кравченко покинул страну.
15 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально уволил с поста Кравченко.