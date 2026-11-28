От амнистий 90-х к реальным срокам: дела против губернаторов в цифрах и графикахВ современной России под следствием оказались как минимум 39 бывших или действующих глав регионов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был арестован 25 ноября на два месяца по делу о хищении более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растрате свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также о незаконных валютных операциях. В тот же день указом президента он был отправлен в отставку. Чибис стал первым действующим руководителем региона, против которого возбудили уголовное дело с начала спецоперации. А 27 ноября экс-главу Тамбовской области Максима Егорова, арестованного еще в июле 2025 г., приговорили к 11 годам колонии по делу о получении взятки. Кого из руководителей субъектов РФ и за что преследовали правоохранительные органы – в инфографике «Ведомостей».
Всего в современной России под уголовное преследование попадали не менее 39 действующих или бывших глав субъектов РФ, из них реальный или условный сроки получил 21 человек, посчитали «Ведомости» на основе данных из открытых источников и сообщений СМИ. Первым из них стал губернатор Вологодской области (1991–1996 гг.) Николай Подгорнов, которого в 1996 г. обвинили в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, а в октябре 1999 г. приговорили к семи годам тюрьмы. Уже в июне 2000 г. он вышел на свободу по амнистии, объявленной Госдумой РФ.
В 1998 г. под преследование за превышение полномочий попал и экс-мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак (избрался на этот пост в 1991 г., а статус города федерального значения северная столица получила в 1993 г., в результате чего Собчак оказался главой уже не города, а полноправного субъекта РФ). Уже в 1999 г. дело было прекращено за отсутствием состава преступления.
Первая крупная волна уголовных дел против глав регионов РФ пришлась на 2003–2004 гг. – в общей сложности под преследование в этот период попали восемь человек.
Второй же всплеск таких дел пришелся на 2015–2020 гг. (14 дел за шесть лет). При этом если в 1996–2007 гг. дела возбуждались преимущественно против действующих губернаторов (14 из 16 случаев за этот период), то в 2011–2026 гг. все чаще под преследование стали попадать экс-главы (13 случаев из 23 без учета трех человек, отправленных в отставку за несколько дней или недель до задержания).
Еще одно разительное отличие преследования глав регионов в девяностые и нулевые от последующих лет заключается в исходе таких дел. Из 16 дел, возбужденных в 1996–2007 гг., только два закончились реальным сроком, причем в обоих случаях обвиняемые (уже упомянутый Николай Подгорнов и смоленский губернатор Александр Прохоров в 2004 г.) были амнистированы и не провели в колонии существенного времени.
Финалом этой эпохи стало дело главы Амурской области Леонида Короткова, возбужденное в 2007 г. и связанное с включением расходов на содержание футбольного клуба в энерготарифы. Коротков стал единственным главой субъекта РФ, уголовное дело против которого дошло до суда, но закончилось оправдательным приговором. Еще трое обвиняемых в этот период отделались условными сроками, дела против остальных 11 чиновников были прекращены.
После 2011 г. ситуация изменилась не в пользу губернаторов. Из 23 чиновников, попавших под преследование, только трое получили условный срок, а дела против еще троих были прекращены до суда. Реальное наказание получили 13 обвиняемых, еще двое арестованы и находятся под следствием – помимо Чибиса это подозреваемый во взяточничестве экс-глава Рязанской области Николай Любимов (арестован в конце 2024 г.). Кроме того, двое находятся под следствием, но проживают за рубежом (бывшие руководители Челябинской области Михаил Юревич и Борис Дубровский).
В общей сложности под преследование попали главы 30 субъектов РФ (в 2004 г. фигурантом становился также глава Корякского АО Владимир Логинов, в 2007 г. этот субъект вместе с Камчатской областью были объединены в Камчатский край). При этом в пяти регионах с претензиями силовиков сталкивались сразу по два руководителя, а в двух – по три. В пяти из семи этих субъектах под следствием оказывались два руководителя подряд либо по одному общему делу, либо по смежным эпизодам.
Так, в Ивановской области экс-губернатор Михаил Мень (2005–2013) и его преемник Павел Коньков (2014–2017) прошли по одному делу о растрате 700 млн руб. (до этого в регионе в 2005 г. задерживали и их предшественника Владимира Тихонова). А в Коми по единому делу о преступном сообществе и мошенничестве на 2,4 млрд руб. осудили Владимира Торлопова (2002–2010) и сменившего его Вячеслава Гайзера (2010–2015).
Еще в трех регионах были последовательные связки по разным уголовным делам. В Челябинской области под следствие попали Михаил Юревич (2010–2014) и сразу за ним Борис Дубровский (2014–2019). В Ненецком АО – Владимир Бутов (1996–2005) и сменивший его Алексей Баринов (2005–2006), а в Курской области в начале 2000-х – Александр Руцкой (1996–2000) и его преемник Александр Михайлов (2000–2018).
Если же смотреть на статьи, по которым главам субъектов РФ предъявляют обвинения, то заметен сдвиг с обвинений в превышении или злоупотреблении полномочиями, которые чаще всего встречались в 1990-е и 2000-е, к обвинениям в получении взяток и растрате. В 2011–2026 гг. взяточничество входило в состав преступления в 13 случаях из 23.
Общий экономический ущерб от преступлений 21 губернатора, получивших реальный или условный сроки, составил примерно 9 млрд руб., а общая сумма штрафов и взысканий в пользу государства – порядка 3,2 млрд руб. Наибольший ущерб – 3,8 млрд руб. – был причинен действиями преступного сообщества под руководством экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и юриста группы «Торэкс» Николая Шухова. По данным следствия, его участники похитили более 2 млрд руб. средств МСП-банка и $8,7 млн у британской компании Global Metcorp Ltd.
Фургал также стал единственным главой региона, которого преследовали за тяжкое насильственное преступление – в 2023 г. он был осужден на 22 года за организацию убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 гг. и покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в 2004 г. В 2025 г. по совокупности с «экономическим» делом его осудили на 25 лет – это максимальный срок в современной истории России. Еще семь человек получили 10–15 лет – во всех их делах среди прочего фигурирует взяточничество.