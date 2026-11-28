Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был арестован 25 ноября на два месяца по делу о хищении более 39 млн руб. из бюджета регионального минстроя, растрате свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также о незаконных валютных операциях. В тот же день указом президента он был отправлен в отставку. Чибис стал первым действующим руководителем региона, против которого возбудили уголовное дело с начала спецоперации. А 27 ноября экс-главу Тамбовской области Максима Егорова, арестованного еще в июле 2025 г., приговорили к 11 годам колонии по делу о получении взятки. Кого из руководителей субъектов РФ и за что преследовали правоохранительные органы – в инфографике «Ведомостей».