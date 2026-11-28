26 ноября министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что страна не будет продлевать время работы погранпереходов на границе с Россией в период до 1 декабря. Сейчас КПП работают с 7:00 до 19:00 по эстонскому времени. Он подчеркнул, что «если человек не успеет пройти границу вовремя, то ему придется добираться в Эстонию другим маршрутом».