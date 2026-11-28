Власти Ленобласти помогли разместить застрявших на эстонской границе людей
Власти Ленинградской области помогли разместить на ночь людей, которые не смогли в положенный срок пересечь российско-эстонскую границу. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Сегодня эстонская сторона вынуждает более 50 человек провести всю ночь в очереди на улице – в одну из первых холодных ночей, когда температура опустится до минус пяти градусов», – сказано в сообщении.
Дрозденко пояснил, что многие жители Нарвы прибыли в Ивангород для того, чтобы навестить родных перед закрытием российско-эстонской границы. По его словам, эстонская сторона медленно проводила оформление граждан, из-за чего многие вынуждены ждать в очереди часами.
Губернатор Ленобласти сообщил, что к КПП был подан автобус, в котором люди могут согреться. Также всю ночь будет работать кафе. Граждан разместили в местных гостиницах. При необходимости будут развернуты дополнительные пункты обогрева и организовано горячее питание.
«Уже на улице никто не стоит – всех разместили, люди ждут очереди в тепле», – подчеркнул Дрозденко.
20 ноября правительство Эстонии приняло решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря как минимум на шесть месяцев. Данные меры эстонская сторона объяснила «соображениями безопасности» после предполагаемого поджога оборонного предприятия.
26 ноября министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что страна не будет продлевать время работы погранпереходов на границе с Россией в период до 1 декабря. Сейчас КПП работают с 7:00 до 19:00 по эстонскому времени. Он подчеркнул, что «если человек не успеет пройти границу вовремя, то ему придется добираться в Эстонию другим маршрутом».