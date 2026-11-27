Путин: ВМФ России получит пять ракетоносцев до 2030 года
До 2030 г. Военно-морской флот России должен получить еще три подводные лодки проекта «Ясень-М». Об этом на церемонии первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» заявил президент России Владимир Путин.
«До 2030 г. предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три – проекта "Ясень-М", – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В ходе мероприятия Путин также заявил, что атомные подводные лодки проекта «Ясень» способны выполнять задачи в любых районах Мирового океана. Они действуют скрытно и применяют все типы крылатых ракет морского базирования.
Церемония первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» проходит 27 ноября в рамках визита Путина в Северодвинск. В ходе мероприятия российский лидер поздравил всех моряков, которые участвовали в создании этого крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей.