Путин: ракеты «Циркон» подтвердили ударную мощь и высокую точность
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» подтвердили свою ударную мощь и высокую точность поражения. Об этом на церемонии первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» заявил президент России Владимир Путин.
«А также гиперзвуковые ракеты "Циркон", подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения», – сказал он (цитата по ТАСС).
Российский лидер добавил, что подводные лодки типа «Ясень-М» могут применять все типы крылатых ракет морского базирования.
В ходе церемонии Путин также заявил, что подлодки «Ясень-М» способны решать задачи в любом районе мирового океана. По словам президента, они отвечают как современным, так и перспективным требованиям.
Церемония первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» проходит 27 ноября в рамках визита Путина в Северодвинск. В ходе мероприятия российский лидер поздравил всех моряков, которые участвовали в создании этого крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей. Президент также планирует провести совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.