Церемония первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке «Пермь» проходит 27 ноября в рамках визита Путина в Северодвинск. В ходе мероприятия российский лидер поздравил всех моряков, которые участвовали в создании этого крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей. Президент также планирует провести совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.