МВД предупредило об отказе в приеме отредактированных фото на загранпаспорт
Фотографии с ретушью, фильтрами или зеркальным отражением могут не принять для оформления загранпаспорта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на миграционную службу МВД России.
В ведомстве отметили, что участились случаи изъятия загранпаспортов на пунктах пропуска через границу из-за несоответствия внешности владельца изображению в документе. Причиной становятся в том числе изменения внешности с помощью редактора изображений, макияжа или зеркальных снимков с телефона.
На фотографии должны быть видны естественные черты лица, включая родинки, шрамы, морщины и форму носа. Снимки с фронтальной камеры также могут не принять, поскольку смартфоны часто сохраняют их в зеркальном отражении, меняя расположение особенностей лица.
В конце октября МВД РФ сообщило, что отсутствие военного билета у мужчин призывного возраста может стать основанием для отказа в приеме документов на оформление заграничного паспорта. Помимо отсутствия военного билета причиной отказа может стать недействительный внутренний паспорт гражданина РФ или истечение срока его действия.
24 октября МВД предупредило о мошенниках, предлагающих оформить биометрический загранпаспорт за несколько дней. В ведомстве пояснили, что ускоренная процедура предусмотрена только для паспортов старого образца сроком действия пять лет при необходимости срочного лечения за границей, тяжелой болезни или смерти близкого родственника.