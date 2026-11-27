24 октября МВД предупредило о мошенниках, предлагающих оформить биометрический загранпаспорт за несколько дней. В ведомстве пояснили, что ускоренная процедура предусмотрена только для паспортов старого образца сроком действия пять лет при необходимости срочного лечения за границей, тяжелой болезни или смерти близкого родственника.