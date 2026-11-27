Минфин оценил допдоходы региональных бюджетов от мер по обелению экономикиВ совокупности с отменой льготной ставки УСН на торговлю и сферу услуг это даст около 300 млрд рублей
Дополнительные доходы бюджетов регионов от мер по обелению экономики составят около 60–70 млрд руб. ежегодно, заявил заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов в Совете Федерации. Власти рассчитали примерный объем дополнительных доходов, которые могут получить субъекты от налогообложения малого бизнеса на фоне борьбы с уходом в «тень», а также налогов на доходы физических лиц, пояснил Силуанов.
План по обелению экономики для субъектов предполагает меры по сокращению теневого сектора при расчетах, отметил Силуанов. Чиновник напомнил, что торговые операции зачастую еще идут в «серой зоне», поэтому важен учет всех операций. В рамках плана усиливается ответственность арендодателей за использование малыми компаниями контрольно-кассовой техники, добавил Силуанов. По его словам, часть мер власти начали реализовывать уже в этом году, а в следующем году этот ресурс поступит в региональные бюджеты.
Значительная часть мер по обелению экономики учтена в бюджете и в налоговом законодательстве на предстоящие три года, указал Силуанов. «Большая задача, мы видим, есть над чем работать. И в бюджете на предстоящие три года такие доходы от обеления учтены в объеме 0,5 трлн руб.», – заявил Силуанов.
Совет Федерации одобрил бюджетный пакет законопроектов 27 ноября. Один из них – об особенностях исполнения бюджета РФ в 2027 г. – накладывает обязанность проверять соблюдение законодательства в части ККТ на так называемых организаторов массовой торговли. Это касается арендодателей, которые сдают помещения 10 и более арендаторам и имеют в распоряжении от 3000 кв. м торговых площадей. Также правительство в составе бюджетного пакета предусмотрело меру, согласно которой Центробанк будет передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о гражданах, которые систематически получают доходы от физических лиц.
Отмена льгот
Поправками в Налоговый кодекс Минфин предлагает ограничить перечень видов деятельности, для которых регионы смогут устанавливать льготные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Пониженные ставки сохранят для производства, обработки и социально ориентированных НКО. Для торговли и сферы обслуживания будет действовать единая ставка (6% на «доходы» и 15% на «доходы минус расходы»). Силуанов утверждает, что это принесет регионам около 200 млрд руб. дополнительных доходов. Еще около 100 млрд руб. дадут индексация акцизов, прежде всего на алкоголь, увеличение фиксированного платежа для работающих иностранных граждан и повышение пошлин по сделкам с недвижимостью, добавил министр.
Председатель Счетной палаты Борис Ковальчук отметил, что с прошлого года власти активно начали работу, связанную с отменой или сокращением налоговых льгот, которые были введены в периоды пандемии и начала СВО. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала подход Счетной палаты и призвала ведомство продолжать эту работу. «Всех надо держать в тонусе, поэтому здесь нельзя шашку из ножен вынимать, здесь нужна вдумчивая, спокойная аналитическая работа и поэтапное, постепенное принятие решений, чтобы не навредить, а наоборот, получить дополнительные источники», – пояснила свою позицию Матвиенко.
Кроме того, Минфин подготовил проект постановления правительства по введению импортных пошлин на морепродукты из «недружественных стран», заявил Силуанов. По его словам, документ находится на согласовании. Ставка может составить 35%.
Балансировка бюджетов
Министр отметил, что ситуация с регионами в текущем году «достаточно стабильная»: собственные доходы растут на 8% за счет налога на доходы физических лиц и налога на прибыль, в первую очередь, в экспортно-ориентированных секторах. Расходы выросли в более ограниченном размере – 5%. Это говорит о том, что регионы реализуют программы по финансовому оздоровлению так же, как и федеральный центр, отметил Силуанов.
Минфин ожидает, что дефицит региональных бюджетов в этом году будет немного ниже, чем в прошлом, если субъекты выполнят меры по консолидации расходов, отметил чиновник. Речь идет о повышении адресности поддержки и переносе второстепенных расходов на более поздние сроки, пояснил Силуанов. Дефицит консолидированных бюджетов запланирован в следующем году в размере 975 млрд руб. со снижением к 2029 г. до 432 млрд руб., рассказал Ковальчук в ходе заседания СФ. Доходы консолидированных бюджетов регионов на следующий год прогнозируются в размере 28,3 трлн руб., расходы могут составить 29,3 трлн руб.
Общий объем межбюджетных трансфертов (МБТ) в новом бюджете почти не изменится, но дотации регионам вырастут примерно на 100 млрд руб., указал Силуанов. При этом налоговые новации должны увеличить доходную базу регионов примерно на 300 млрд руб., добавил он. Межбюджетные трансферты в следующем году составят 3,7 трлн руб. с учетом поправок, сообщил Ковальчук. По его словам, сейчас распределено 93% общего объема МБТ.
По оценке Силуанова, 45 регионов не имеют коммерческой задолженности. При этом у шести субъектов общий долг превышает 70% собственных доходов, а коммерческий – выше 25%, добавил он. Минфин подготовит предложения о новых стабилизационных механизмах для таких регионов, сообщил Силуанов. Он пояснил, что новые законодательные инициативы должны помочь регионам справиться с долгами и побудить их к балансировке бюджетов. В следующем году Минфин ожидает улучшения баланса региональной казны, а в последующие два года – выхода субъектов на сбалансированный бюджет, подчеркнул Силуанов.