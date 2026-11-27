Минфин ожидает, что дефицит региональных бюджетов в этом году будет немного ниже, чем в прошлом, если субъекты выполнят меры по консолидации расходов, отметил чиновник. Речь идет о повышении адресности поддержки и переносе второстепенных расходов на более поздние сроки, пояснил Силуанов. Дефицит консолидированных бюджетов запланирован в следующем году в размере 975 млрд руб. со снижением к 2029 г. до 432 млрд руб., рассказал Ковальчук в ходе заседания СФ. Доходы консолидированных бюджетов регионов на следующий год прогнозируются в размере 28,3 трлн руб., расходы могут составить 29,3 трлн руб.