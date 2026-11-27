Совфед одобрил новые правила поступления в вузы для победителей олимпиад
Совет Федерации одобрил закон, меняющий правила приема в вузы для победителей и призеров школьных олимпиад, а также порядок исправления недостоверных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно документу, право поступать без вступительных испытаний сохраняется только за победителями олимпиад. Призеры смогут получить максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету либо быть приравнены к абитуриентам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности.
Новые правила распространяются на олимпиады, проводимые с 2026–2027 учебного года. Для победителей и призеров соревнований, прошедших до 2025–2026 учебного года включительно, прежний порядок сохранится на четыре года после года проведения олимпиады.
Кроме того, закон предусматривает механизм оперативного внесения в ЕГРЮЛ отметок о недостоверности сведений о лицах, имеющих право действовать без доверенности от имени некоммерческих организаций. Соответствующее заявление можно будет подать в уполномоченный орган, который передаст его регистрирующему ведомству.
25 ноября закон был принят Госдумой. Поправки были внесены ко второму чтению документ.
В ноябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что в 2026 г. в ряде вузов победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места по некоторым специальностям. Это связано с тем, что число 100-балльников в 2026 г. возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, при этом увеличилось количество победителей и призеров олимпиад.