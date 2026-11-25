ГД одобрила изменение правил поступления в вузы для призеров школьных олимпиад
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, меняющий порядок поступления в вузы для победителей и призеров школьных олимпиад. Поправки были внесены ко второму чтению документа, который также предусматривает новый механизм исправления недостоверных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно новым правилам, право поступать в университеты без вступительных испытаний сохраняется только за победителями олимпиад. Призеры смогут претендовать на приравнивание к абитуриентам, получившим максимальный балл ЕГЭ по профильному предмету, либо успешно прошедшим соответствующие дополнительные вступительные испытания.
Новый порядок распространится на олимпиады, проводимые с 2026-2027 учебного года. Для победителей и призеров соревнований, прошедших до 2025-2026 учебного года включительно, прежние правила сохранятся в течение четырех лет после проведения олимпиады.
Кроме того, закон позволит оперативно вносить в ЕГРЮЛ отметки о недостоверности сведений о лицах, уполномоченных действовать от имени некоммерческих организаций без доверенности. Соответствующее заявление можно будет подать в уполномоченный орган, который передаст его регистрирующему ведомству.
В ноябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщал, что в 2026 г. в ряде вузов победители и призеры олимпиад заняли все бюджетные места по некоторым специальностям. Это связано с тем, что число 100-балльников в 2026 г. возросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, при этом увеличилось количество победителей и призеров олимпиад. Ответственный секретарь приемной комиссии РАНХиГС Евгений Серочудинов убежден, что регламенты проведения олимпиад нужно ужесточить, так как они не контролируются так же жестко, как ЕГЭ, где ставятся камеры и подавители сотовой связи и интернета.