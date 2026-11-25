Ушаков общался с Уиткоффом и Кушнером после встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что после переговоров Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита АТЭС общался со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Двусторонняя встреча Путина и Трампа прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Переговоры продлились менее часа. В начале встречи Трамп, пожимая руку российскому лидеру, сказал «рад вас видеть» и отметил, что у него с Путиным «прекрасные отношения уже много лет». Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая состоялась в тот же день.
Трамп похвалил пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова за работу перед переговорами с Путиным. Когда американский президент увидел пресс-секретаря, он сказал ему: «Вы делаете хорошую работу». Песков признался, что был польщен похвалой со стороны президента США.