Что рассказал Новак о топливном рынке и новых мерах властейВице-премьер заявил, что ситуация остается сложной из-за ремонтов НПЗ
Ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за проведения ремонтных работ на НПЗ. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд нефтеперерабатывающих заводов в ремонте» – сказал он. Так он ответил на вопрос о рисках дефицита топлива в стране.
По словам Новака, российские власти предпринимают все возможные меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, в том числе за счет поставок из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Вице-премьер отметил, что продолжение импорта бензина в Россию в 2027 г. будет зависеть от ситуации на внутреннем рынке и возможностей отечественной нефтепереработки.
Решение о дальнейшем продлении запрета на экспорт бензина из России будет принято в декабре 2026 г. В настоящее время ограничения действуют до конца января 2027 г. «В декабре будем принимать решение в зависимости от прогноза баланса», – заявил вице-премьер.
Кроме того, Минэнерго России подготовило предложения о продлении запрета на экспорт авиакеросина. Как уточнил Новак, сроки действия ограничений будут зависеть от складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.