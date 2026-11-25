Решение о дальнейшем продлении запрета на экспорт бензина из России будет принято в декабре 2026 г. В настоящее время ограничения действуют до конца января 2027 г. «В декабре будем принимать решение в зависимости от прогноза баланса», – заявил вице-премьер.