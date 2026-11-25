Построенный с российским участием блок Тяньваньской АЭС прошел испытания
Восьмой энергоблок Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) в Китае успешно прошел этап «горячей обкатки» реакторной установки. Начало его физического пуска запланировано на I квартал 2027 г., сообщили в госкорпорации «Росатом», передает «РИА Новости».
Блок сооружается по российскому проекту с реактором ВВЭР-1200. После завершения испытаний он готовится к загрузке ядерного топлива.
18 ноября глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация работает над новым пакетом договоренностей с Китаем, в который войдут проекты строительства реакторов ВВЭР и создание АЭС четвертого поколения. Он дополнил, что еще одним направлением сотрудничества станет развитие технологий замыкания ядерного топливного цикла. Речь идет о переработке отработавшего ядерного топлива и его повторном использовании. В дорожные карты сотрудничества также включена разработка реакторов на быстрых нейтронах.
В августе Лихачев говорил, что госкорпорация готовится к запуску энергоблоков, построенных по российским проектам в Турции, Бангладеш и Китае. «Росатом» одновременно строит АЭС в Египте, Венгрии, Иране и Индии, а новые проекты развивает в Узбекистане и Казахстане. Тогда же президент России Владимир Путин говорил, что экспортный портфель корпорации включает 28 энергоблоков, а переговоры ведутся с 15 странами примерно по 50 новым атомным проектам.