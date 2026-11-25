Лукашенко: архитектура безопасности Европы не может существовать без РФ
Архитектура европейской безопасности не может существовать без участия России и Востока. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко французскому журналу Le Point.
«В Европе не может быть никакой архитектуры безопасности без Востока, без России. Это моя точка зрения», – подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, европейские политики настаивают на создании архитектуры безопасности без участия России. Он отметил, что отказ от диалога с Москвой может привести к третьей мировой войне, в том числе с применением ядерного оружия.
23 ноября официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо заявила, что Европа выступает за обсуждение урегулирования конфликта на Украине, но не готова к переговорам по новой архитектуре безопасности.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва хотела бы инициировать общение с «коалицией желающих», чтобы выяснить их планы относительно мира на Украине.