В тот же день МИД Ливии сообщил, что страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжение конфликта между Москвой и Киевом не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов».