Песков: Ливия не оставит безнаказанным покушение на жизни военных
Ливия не оставит безнаказанной украинскую атаку на порт Бенгази, в результате которой погибли военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, любое государство не оставляет безнаказанным любое покушение на жизнь своих военных», – сказал он.
При этом Песков отметил, что данными о количестве раненых россиян и их состоянии располагает Министерство обороны РФ.
23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что служба безопасности Украины (СБУ) атаковала российский корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази.
В тот же день МИД Ливии сообщил, что страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжение конфликта между Москвой и Киевом не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии в качестве арены для сведения счетов».
25 ноября стало известно, что двое военнослужащих военно-морских сил Ливии погибли в результате атаки Украины.