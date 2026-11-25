Песков назвал недопустимым размещение европейских войск на Украине
Россия считает абсолютно недопустимым размещение иностранного военного контингента на Украине. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это то, что абсолютно недопустимо и неприемлемо для российской стороны», – подчеркнул представитель Кремля.
Таким образом он прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил направить европейских военнослужащих на территорию Украины до завершения конфликта Москвы и Киева. По словам Пескова, Москва знает о деструктивной роли Джонсона, который помешал остановить конфликт во время переговоров в 2022 г.
Кроме того, Брюссель также заявляет о планах размещения на Украине европейских военных, отметил представитель Кремля. Пресс-секретарь президента РФ повторил, что для России это неприемлемо.
24 ноября Джонсон в интервью Sky News выступил за размещение европейских войск на Украине еще до достижения соглашения о прекращении огня. По мнению экс-премьера, НАТО обладает несопоставимо большей военной мощью, чем Россия.
20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Киева должны предусматривать размещение американских военных баз и присутствие европейских вооруженных сил на территории страны.
19 ноября президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидерами США и Китая назвал неприемлемым размещение любых иностранных войск на Украине.