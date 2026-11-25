Таким образом он прокомментировал заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил направить европейских военнослужащих на территорию Украины до завершения конфликта Москвы и Киева. По словам Пескова, Москва знает о деструктивной роли Джонсона, который помешал остановить конфликт во время переговоров в 2022 г.