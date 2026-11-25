Песков: Кремль не разглашает содержание переговоров по Украине
Кремль не собирается предавать огласке содержание переговоров по украинскому урегулированию. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию Financial Times, что американские переговорщики теперь в большей степени делают ставку на территориальные вопросы, чем на бизнес-сделки с Россией.
«Нет, я не хотел бы сейчас комментировать содержание газетных статей о содержании переговоров по урегулированию», – сказал Песков.
По данным Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа отложила тему коммерческих сделок в качестве стимула для России остановить конфликт, после того как Москва якобы не проявила особого интереса к предложенным энергетическим и авиационным проектам. Переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что корпоративные связи отныне не являются ключевым аспектом сотрудничества США с Россией, сообщает издание со ссылкой на пятерых чиновников, проинформированных об изменении тактики.