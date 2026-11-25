По данным Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа отложила тему коммерческих сделок в качестве стимула для России остановить конфликт, после того как Москва якобы не проявила особого интереса к предложенным энергетическим и авиационным проектам. Переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили европейским чиновникам, что корпоративные связи отныне не являются ключевым аспектом сотрудничества США с Россией, сообщает издание со ссылкой на пятерых чиновников, проинформированных об изменении тактики.