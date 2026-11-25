НРА ожидает прибыли банков по итогам года на уровне 4,4–4,8 трлн рублей
По итогам 2026 г. банковский сектор получит рекордные 4,4–4,8 трлн руб. прибыли, прогнозирует Национальное рейтинговое агентство (НРА).
Ключевым вызовом для кредитных организаций в этом году стал дефицит ликвидности, который был вызван волатильностью ресурсной базы. Агентство отметило, что на прибыль повлиял повышенный спрос на наличные, ухудшение качества кредитного портфеля, в особенности в сегменте МСП, а также рост операционных расходов.
В НРА также отметили, что продолжается консолидация рынка. Банки оптимизируют издержки, сокращая физическую сеть и инвестируя в цифровые каналы. Банк России при этом ужесточает правила секьюритизации и вводит макропруденциальные надбавки.
Кроме того, банки начали кредитование под залог криптоактивов. По прогнозам НРА, в 2027 г. спрос на цифровую валюту будут формировать корпоративные клиенты и майнеры, а розница останется ограниченной.
Согласно аналитическому обзору от Банка России, опубликованному 19 ноября, чистая прибыль банков за девять месяцев составила 3,6 трлн руб. Результат на 36% превысил итог за аналогичный период прошлого года. Совокупный финансовый результат составил 3,5 трлн руб. против 3 трлн руб., полученных за девять месяцев 2025 г. Показатель на 0,1 трлн руб. ниже чистой прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале.