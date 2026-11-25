Ключевым вызовом для кредитных организаций в этом году стал дефицит ликвидности, который был вызван волатильностью ресурсной базы. Агентство отметило, что на прибыль повлиял повышенный спрос на наличные, ухудшение качества кредитного портфеля, в особенности в сегменте МСП, а также рост операционных расходов.