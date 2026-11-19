Чистый процентный доход вырос на 31% год к году на фоне роста бизнеса и маржи и составил 7,1 трлн руб. Операционные расходы тоже возросли – на 13% до 3,6 трлн руб. Отчисления в резервы увеличились на 8% в основном по непрофильному бизнесу, тогда как отчисления по кредитам снизились.