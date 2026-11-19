ЦБ: прибыль банковского сектора за девять месяцев выросла на 36% год к году
Чистая прибыль банков за девять месяцев составила 3,6 трлн руб., что на 36% больше результата за аналогичный период 2025 г. Данные представлены в аналитическом обзоре Банка России.
Чистый процентный доход вырос на 31% год к году на фоне роста бизнеса и маржи и составил 7,1 трлн руб. Операционные расходы тоже возросли – на 13% до 3,6 трлн руб. Отчисления в резервы увеличились на 8% в основном по непрофильному бизнесу, тогда как отчисления по кредитам снизились.
Совокупный финансовый результат составил 3,5 трлн руб. против 3 трлн руб., полученных за девять месяцев 2025 г. Показатель на 0,1 трлн руб. ниже чистой прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг в капитале.
Чистая процентная маржа заметно увеличилась, до 5,3% (+0,9 п. п. год к году). Ставки по депозитам длительное время снижались быстрее, чем по кредитам.
Банк России повысил прогноз по прибыли банковского сектора за 2026 г. с 3,9–4,4 трлн руб. до 4,5–4,9 трлн руб. По чистой процентной марже прогноз составил 5,2–5,2%.
26 октября Центробанк сообщал, что чистая прибыль банковского сектора в сентябре снизилась на 5,9% к августу и составила 414 млрд руб. Доходность на капитал в годовом выражении составила 22,6% (-1 п. п.). Основная прибыль выросла на 4% и составила 448 млрд руб. благодаря снижению отчислений в резервы до 165 млрд руб. – на 21%.