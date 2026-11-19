«Мы проинформировали их о переговорах Дональда Трампа в Китае и последних усилиях по достижению справедливого, прочного и долгосрочного мира на Украине», – написал Кушнер. Он отметил, что Вашингтон продолжает тесно координировать действия с Германией, Украиной и европейскими партнерами для согласования позиций и подготовки к следующему раунду переговоров.