Кушнер проинформировал Мерца о переговорах Трампа с Путиным и Си
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что проинформировал канцлера Германии Фридриха Мерца о переговорах американского президента Дональда Трампа в Китае. Об этом он сообщил в соцсети X по итогам встречи с главой немецкого правительства.
По словам Кушнера, во встрече также участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник канцлера Германии по национальной безопасности Гюнтер Зауттер.
«Мы проинформировали их о переговорах Дональда Трампа в Китае и последних усилиях по достижению справедливого, прочного и долгосрочного мира на Украине», – написал Кушнер. Он отметил, что Вашингтон продолжает тесно координировать действия с Германией, Украиной и европейскими партнерами для согласования позиций и подготовки к следующему раунду переговоров.
19 ноября в рамках саммита АТЭС Трамп провел трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Кроме того, он провел переговоры с ними по отдельности.
По итогам трехсторонней встречи лидеры приняли декларацию о мире. В документе указано, что главы трех держав обстоятельно обменялись мнениями по международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратстабильности и международной безопасности.