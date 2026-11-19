Путин: Россия будет усиливать свое присутствие в Новороссии
Россия будет усиливать свое присутствие в Новороссии на фоне ударов по Крымскому мосту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидером США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Он отметил, что Россия уже создала возможность движения в Крым через Новороссию.
Путин также подчеркнул, что Россия намерена всегда отвечать на удары со стороны Украины. При этом Москва готова к диалогу с представителями Киева, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота, добавил российский лидер.
19 ноября глава региона Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановили. В этот же день министр транспорта РФ Дмитрий Ядров сообщил, что в результате атаки ВСУ на Крымский мост было повреждено железнодорожное полотно.
Это третья атака на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.