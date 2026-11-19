До этого Путин рассказал, что на переговорах с американским лидером стороны уделили много внимания урегулированию конфликта на Украине. По его словам, обсуждение состоялось по инициативе Трампа. Встреча президентов России и США прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Тогда Трамп заявил, что встреча с российским лидером на полях саммита АТЭС заложила основу для предстоящего успешного саммита РФ, США и Китая.