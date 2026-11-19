Путин уверен в искренности Трампа по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и восстановлении отношений между Россией и США. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам трехсторонних переговоров с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер также назвал внутриполитическую ситуацию в США сложной из-за большого количества противовесов и механизмов поддержания баланса политических сил.
До этого Путин рассказал, что на переговорах с американским лидером стороны уделили много внимания урегулированию конфликта на Украине. По его словам, обсуждение состоялось по инициативе Трампа. Встреча президентов России и США прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Тогда Трамп заявил, что встреча с российским лидером на полях саммита АТЭС заложила основу для предстоящего успешного саммита РФ, США и Китая.
Переговоры лидеров России, США и Китая проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более 1,5 часа. Ожидалось, что лидеры обсудят международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений. В ходе трехсторонних переговоров Трамп предложил обсудить урегулирование украинского конфликта. По словам американского президента, все стороны заинтересованы в завершении конфликта.