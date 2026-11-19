Путин поздравил РАСО с 35-летием со дня создания
Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей юбилейных мероприятий, посвященных 35-летию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Он отметил вклад организации в развитие профессиональных коммуникаций и формирование отраслевых стандартов, следует из поздравления, опубликованного на сайте Кремля.
Путин назвал РАСО одним из старейших и наиболее авторитетных профессиональных объединений страны. По его словам, ассоциация способствует развитию инфраструктуры отрасли, подготовке специалистов и обмену опытом. Особое внимание президент уделил ее роли в формировании национальных стандартов ответственной публичной коммуникации.
Глава государства подчеркнул, что РАСО помогает выстраивать доверительный диалог между властью, обществом, бизнесом и СМИ. Ассоциация также развивает практики социальной архитектуры и сотрудничество российских PR-специалистов с коллегами из стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.
19 ноября на форуме РАСО представители парламентских партий и эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на избирательные кампании. Участники отметили, что, несмотря на распространение нейросетей, политики все чаще делают ставку на прямое общение с избирателями.
В октябре РАСО представила исследование итогов выборов в Госдуму. В опросе 60 экспертов среди главных факторов рекордной явки в 59,32% назывались личное обращение Путина, расширение дистанционного голосования и трехдневный формат выборов.