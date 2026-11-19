Хуснуллин: власти оценят варианты восстановления Крымского моста
Российские власти рассмотрят различные варианты восстановления Крымского моста, поврежденного в результате удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на «Транспортной неделе».
«Мы сейчас оценим разные варианты в зависимости от того, в какой форме мы его будем восстанавливать», – заявил Хуснуллин. Также он дополнил, что часть конструкций моста могут запустить в течение одного-двух месяцев.
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановили. Он подчеркнул, что все ответственные службы находятся на рабочих местах. По его словам, сейчас проводится оценка причиненного ущерба.
Это третья атака на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.
17 ноября Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации вокруг моста после заседания правительственной комиссии. В тот же день глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака на мост не повлияет на поставки продуктов и топлива в город.