Хуснуллин доложил Путину о ситуации вокруг атакованного Крымского моста
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста. Доклад был представлен после заседания правительственной комиссии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«После проведения заседания правительственной комиссии Марат Хуснуллин доложил президенту Путину о положении дел вокруг Крымского моста», – сказал представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
В ночь на 17 ноября Крымский мост был повторно атакован беспилотниками. Движение временно приостановлено, повреждены конструкции объекта. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки вражеского БПЛА в Ленинском районе Крыма (занимает территорию Керченского полуострова) погибли два человека. Советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что логистические цепочки поставок после атаки на Крымский мост сохранены.