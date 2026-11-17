Экс-президент АФК «Система» Тагир Ситдеков возглавит Cosmos Hotel GroupОдин из крупнейших в России гостиничных операторов ускорит подготовку к IPO, считают источники «Ведомостей»
Президент входящего в АФК «Система» гостиничного оператора Cosmos Hotel Group (CHG) Александр Биба уходит со своего поста. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к компании. По его словам, на его место будет назначен бывший президент АФК «Система» Тагир Ситдеков. По словам второго собеседника «Ведомостей», знакомого с ходом кадровых перестановок, Ситдеков станет президентом CHG с 1 декабря этого года.
CHG является одним из крупнейших гостиничных операторов в России. На ее сайте говорится, что под ее управлением находится 55 отелей на 12 000 номеров в 33 городах страны. Среди ее объектов – «Cosmos Selection Москва Arbat», «Cosmos Selection Санкт-Петербург Невский Рояль Отель» и пр. Биба проработал ее президентом четыре года, он был назначен на эту должность в 2022 г. Только за последние два года оператор существенно увеличил размер своего портфеля, заключив договоры на управление 108 гостиничными проектами, которые сегодня находятся на различных стадиях реализации.
С чем связана смена руководства компании, собеседники «Ведомостей» не уточнили. Вероятно, АФК «Система» хочет ускорить процедуру подготовки к IPO, говорит один из консультантов, работавших с этой компанией. Ситдеков – один из лучших инвестбанкиров страны, отмечает один из источников.
CHG теперь сосредоточится на повышении операционной эффективности, рассуждают собеседники «Ведомостей». По словам одного из них, приоритетными направлениями для компании станут совершенствование процессов управления действующими отелями, повышение качества операционной деятельности и подготовка новых объектов к открытию. Только в следующем году компания намерена открыть не менее 20 гостиничных объектов.
Позднее Cosmos Hotel Group официально подтвердил назначение Ситдекова.