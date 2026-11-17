CHG является одним из крупнейших гостиничных операторов в России. На ее сайте говорится, что под ее управлением находится 55 отелей на 12 000 номеров в 33 городах страны. Среди ее объектов – «Cosmos Selection Москва Arbat», «Cosmos Selection Санкт-Петербург Невский Рояль Отель» и пр. Биба проработал ее президентом четыре года, он был назначен на эту должность в 2022 г. Только за последние два года оператор существенно увеличил размер своего портфеля, заключив договоры на управление 108 гостиничными проектами, которые сегодня находятся на различных стадиях реализации.