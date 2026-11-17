Три человека погибли после крушения самолета у Гранд-Каньона в США
Три человека погибли в результате крушения самолета в северной части национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона. Об этом сообщили в Службе национальных парков США (NPS).
Авиакатастрофа произошла 16 ноября. Сотрудники Национальной парковой службы обнаружили обломки воздушного судна около 10:15 (20:15 мск). Выживших в результате происшествия нет, говорится в заявлении.
До этого в центр связи Гранд-Каньона поступила информация о пропавшем самолете, на борту которого находились три человека.
10 ноября частный самолет разбился на юге Филиппин. На борту находились шесть иностранных граждан. Тогда не удалось установить, есть ли в результате аварии погибшие и пострадавшие.
В районе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида 1 ноября разбился бизнес-джет Learjet 60 с девятью людьми на борту. Никто не выжил. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет вылетел из Остина на Багамы, когда потерпел крушение в жилом районе. Согласно архивным записям радиопереговоров, перед крушением пилот сообщила авиадиспетчерам, что самолет попал в зону дождя, обледенения и умеренной турбулентности. Погибшей оказалась семья мультимиллионера Адама Робинсона.