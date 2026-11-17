С 1 июля самозанятые в России могут выйти на оплачиваемый больничный. Это право появляется после шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов в Социальный фонд. С 1 января в стране действует программа добровольного социального страхования для самозанятых. Размер выплат зависит от суммы взносов: ежемесячный платеж в 1344 руб. дает право на базовое пособие в 35 000 руб., взнос в 1920 руб. позволяет получать 50 000 руб. в месяц.