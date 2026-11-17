Максимальная выплата по больничному в 2027 году достигнет 7900 рублей в день
Предельный размер среднего дневного заработка для расчета пособия по временной нетрудоспособности в 2027 г. вырастет примерно до 7900 руб. Об этом «РИА Новости» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ).
По его словам, в 2026 г. максимальная сумма, учитываемая при расчете выплаты за один день больничного, составляет 6827,4 руб., а для листков нетрудоспособности, оформленных в 2027 г., увеличится до 7860 руб.
Фактический размер пособия зависит от страхового стажа: при стаже менее пяти лет выплачивается 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, а при стаже от восьми лет – 100%.
Коломейцев уточнил, что для расчета учитывают доходы за два календарных года, предшествующих году начала болезни. При этом принимаются во внимание заработки у предыдущих работодателей. Предельные базы для начисления страховых взносов на соответствующие годы устанавливает правительство отдельными постановлениями.
22 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство увеличит на 30 дней предельную продолжительность оплачиваемого больничного, который родитель может оформить для ухода за заболевшим ребенком. Чтобы поддержать семьи, правительство увеличит каждый из предусмотренных периодов больничного по уходу за заболевшим ребенком, подчеркнул Мишустин. На такой же срок продлят и выплату пособия.
С 1 июля самозанятые в России могут выйти на оплачиваемый больничный. Это право появляется после шести месяцев непрерывной уплаты страховых взносов в Социальный фонд. С 1 января в стране действует программа добровольного социального страхования для самозанятых. Размер выплат зависит от суммы взносов: ежемесячный платеж в 1344 руб. дает право на базовое пособие в 35 000 руб., взнос в 1920 руб. позволяет получать 50 000 руб. в месяц.