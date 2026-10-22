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Мишустин сообщил об увеличении срока больничного по уходу за ребенком

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России увеличит на 30 дней предельную продолжительность оплачиваемого больничного, который родитель может оформить для ухода за заболевшим ребенком. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить», – отметил глава правительства.

Чтобы поддержать семьи, правительство увеличит каждый из предусмотренных периодов больничного по уходу за заболевшим ребенком, подчеркнул Мишустин. На такой же срок продлят и выплату пособия.

Сейчас максимальная продолжительность оплачиваемого больничного по уходу за ребенком составляет от 45 до 120 дней в год, в зависимости от возраста ребенка и характера заболевания.

9 июля «Ведомости» писали, что МЧС разработало законопроект, согласно которому приемные родители смогут наравне с биологическими родителями и опекунами брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Поправки предлагается внести в ст. 256 Трудового кодекса (ТК).

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