Мишустин сообщил об увеличении срока больничного по уходу за ребенком
Правительство России увеличит на 30 дней предельную продолжительность оплачиваемого больничного, который родитель может оформить для ухода за заболевшим ребенком. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Бывают случаи, когда требуется, конечно, больше времени для того, чтобы он мог полностью восстановиться, но и даже максимального периода может не хватить», – отметил глава правительства.
Чтобы поддержать семьи, правительство увеличит каждый из предусмотренных периодов больничного по уходу за заболевшим ребенком, подчеркнул Мишустин. На такой же срок продлят и выплату пособия.
Сейчас максимальная продолжительность оплачиваемого больничного по уходу за ребенком составляет от 45 до 120 дней в год, в зависимости от возраста ребенка и характера заболевания.
9 июля «Ведомости» писали, что МЧС разработало законопроект, согласно которому приемные родители смогут наравне с биологическими родителями и опекунами брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Поправки предлагается внести в ст. 256 Трудового кодекса (ТК).