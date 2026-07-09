За приемными родителями закрепят право на отпуск по уходу за ребенком

За приемными родителями закрепят право на отпуск по уходу за ребенкомОтказы возникали ранее из-за формального толкования ст. 256 ТК
Приемные родители смогут наравне с биологическими родителями и опекунами брать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Такой законопроект разработало МЧС и опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Поправки предлагается внести в ст. 256 Трудового кодекса (ТК). Сейчас она предусматривает, что отпуск по уходу за ребенком полностью или по частям могут использовать отец ребенка, бабушка, дедушка, другой родственник, усыновитель или опекун, фактически осуществляющие уход за ребенком. Законопроект дополняет этот перечень приемными родителями.
Необходимость изменений возникла после постановления Конституционного суда (КС) от 15 мая 2026 г., который признал действующее регулирование не соответствующим Конституции. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба сотрудницы структурного подразделения Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленинградской области Веры Михеевой. В 2023 г. она вместе с супругом заключила договор о приемной семье и взяла на воспитание двух детей. После этого она подала рапорт о предоставлении отпуска по уходу за одним из детей до достижения им трехлетнего возраста, но получила отказ.
Суды трех инстанций признали отказ законным. Они исходили из того, что приемные родители не входят в перечень лиц, которым гарантирован такой отпуск, а положения Семейного кодекса (СК), приравнивающие их к опекунам, определяют лишь их обязанности по отношению к ребенку и не распространяют на них соответствующие социальные гарантии.
КС с такой позицией не согласился. Суд признал не соответствующими Конституции ч. 2. ст. 256 ТК, п.1 ст. 152 СК и ч. 8 ст. 57 закона о службе в Федеральной противопожарной службе. Эти нормы не предоставляют приемным родителям – сотрудникам Федеральной противопожарной службы право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. КС также отметил, что отпуск по уходу за ребенком призван обеспечить надлежащий уход за ним в первые годы жизни, поэтому отсутствие прямого упоминания приемных родителей в законе не может само по себе служить основанием для отказа в этой гарантии. Суд указал на необходимость устранить этот пробел, а до внесения изменений предоставлять таким сотрудникам отпуск по их заявлению со всеми предусмотренными гарантиями.
В постановлении КС также указано, что сформулированная им правовая позиция распространяется на аналогичные положения законов о других видах госслужбы, а также – уже без специальных особенностей – на приемных родителей, состоящих в трудовых отношениях и на гражданской госслужбе. Само дело Михеевой пересматриваться не будет, поскольку к моменту вынесения решения дети достигли трехлетнего возраста, но суд указал на то, что она вправе рассчитывать на компенсацию.
Некоторые работодатели могли придерживаться формалистского толкования и отказывать приемным родителям на основании ст. 256 ТК, говорит младший юрист практики трудового права юридической фирмы Lidings Евгения Гогина. Они могли ссылаться на то, что статья не содержит указания на приемных родителей как на лиц, которые могут претендовать на предоставление им отпуска. Подобный подход противоречил самой социальной цели отпуска по уходу за ребенком, отметила Гогина. Уточнения в законодательстве направлены не на введение новых норм, а на устранение ошибок правоприменения и неоднозначного толкования со стороны отдельных сотрудников уполномоченных органов, говорит адвокат Маргарита Янгуразова.