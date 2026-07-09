За приемными родителями закрепят право на отпуск по уходу за ребенком

КС с такой позицией не согласился. Суд признал не соответствующими Конституции ч. 2. ст. 256 ТК, п.1 ст. 152 СК и ч. 8 ст. 57 закона о службе в Федеральной противопожарной службе. Эти нормы не предоставляют приемным родителям – сотрудникам Федеральной противопожарной службы право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. КС также отметил, что отпуск по уходу за ребенком призван обеспечить надлежащий уход за ним в первые годы жизни, поэтому отсутствие прямого упоминания приемных родителей в законе не может само по себе служить основанием для отказа в этой гарантии. Суд указал на необходимость устранить этот пробел, а до внесения изменений предоставлять таким сотрудникам отпуск по их заявлению со всеми предусмотренными гарантиями.