Сокращение числа социальных сирот принесло бюджетам регионов 20 млрд руб.

По словам уполномоченного, президент Путин говорил ей: «Дети дороже денег». Но, обращаясь к сенаторам, Львова-Белова напомнила: «Мы все с вами сейчас живем в режиме жесткой экономии». По ее словам, реформа семьесбережения, которую проводит государство, также не требует дополнительных затрат. Главную задачу этой реформы уполномоченный описала так: забирать ребенка из семьи только в том случае, если есть угроза его жизни или здоровью. По ее словам, в приоритете сохранение кровной семьи для ребенка, а не приемное родительство.