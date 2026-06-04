Сокращение числа социальных сирот принесло бюджетам регионов 20 млрд руб.Этой категории граждан положены пособия и жилищные сертификаты
В 2025 г. снижение количества социальных сирот в России принесло бюджетам разных уровней 20 млрд руб. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в Совете Федерации (СФ), ссылаясь на подсчеты Минфина. Она привела в пример Свердловскую область, в бюджет которой подобная экономия принесла порядка 771 млн руб.
В Международный день защиты детей 1 июня Львова-Белова сообщила президенту Владимиру Путину о том, что в 2025 г. количество родителей, восстановивших права на своих детей, достигло исторического максимума в 2844 человека. Она добавила, что за 2025 г. было выявлено 22 000 социальных сирот, что почти на 17% меньше, чем в 2024 г. Численность детей, родители которых лишены родительских прав или ограничены в правах, сократилась на 25,5% до 16 400.
На следующий день, выступая на заседании комитета СФ по социальной политике, Львова-Белова сказала, что эти тенденции способствовали тому, что сократилось и количество пособий, которые нужно выплачивать. Речь идет о выплатах приемным родителям на содержание ребенка, пособий сиротам после достижения 18 лет и жилищных сертификатах, перечислила Львова-Белова. «И вот эта работа позволила сэкономить бюджетам разных уровней 20 млрд руб., коллеги», – отметила она.
По словам уполномоченного, президент Путин говорил ей: «Дети дороже денег». Но, обращаясь к сенаторам, Львова-Белова напомнила: «Мы все с вами сейчас живем в режиме жесткой экономии». По ее словам, реформа семьесбережения, которую проводит государство, также не требует дополнительных затрат. Главную задачу этой реформы уполномоченный описала так: забирать ребенка из семьи только в том случае, если есть угроза его жизни или здоровью. По ее словам, в приоритете сохранение кровной семьи для ребенка, а не приемное родительство.
317 000
Практика работы с семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации, доказала, что создание других условий помогает избежать изъятия детей из семьи и сохранить кровных родителей, говорит Наталия Летова, президент фонда «Константа», где реализуется проект «Вызов по семьесбережению». Речь идет о покупке жилья, изменении бытовых условий, лечении от алкозависимости. В основе семьесберегающего подхода – профилактическая работа с родителями и адресная помощь им, продолжила она. Для этого создаются семейные центры – например, один из них уже функционирует в Ладьино Тверской области, заключила она.
С 2022 по 2025 г. выросло число приемных родителей, которые готовы вернуть ребенка обратно в детский дом, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы фонда «Найди семью», ссылаясь на статистику организации. Если в 2022 г. кризисных обращений было 18, то в 2025 г. – уже 73, отметил он. Из них один ребенок вернулся в детдом, шесть переместили в другие приемные семьи, 66 решили сохранить ребенка в семье.
По оценкам специалистов фонда, также выросло количество обращений приемных семей, в которых отец ушел на спецоперацию, погиб при военных действиях либо вернулся в тяжелом психологическом состоянии, которое критически сказывается на ситуации в семье.
«Ведомости» направили запрос в Минфин для подтверждения приведенных уполномоченным данных.