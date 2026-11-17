16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения, что европейские переговорщики смогут способствовать заключению мирных соглашений по Украине. Он также говорил о необходимости прояснить позицию европейских стран по урегулированию конфликта на Украине, чтобы оценить целесообразность их участия в переговорном процессе. По его словам, переговоры проходили в трехстороннем формате, однако также обсуждалась возможность подключения к ним европейских представителей. Песков отметил, что Москве важно понять, может ли позиция европейских стран способствовать продвижению мирного процесса.