Швейцария готова принять на своей территории новый раунд переговоров по Украине
Швейцария готова принять на своей территории новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине и содействовать диалогу между сторонами. Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД страны Йонас Монтани.
По его словам, Берн поддерживает дипломатические инициативы, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Федеральный департамент иностранных дел также готов организовать встречи в Швейцарии, отметил представитель ведомства.
Монтани добавил, что швейцарский МИД поддерживает контакты со всеми сторонами и регулярно предлагает свои услуги для содействия поиску мирного решения.
Axios сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 19 ноября проведут в Берлине переговоры с представителями Украины и европейских стран. По данным портала, стороны намерены обсудить гарантии безопасности для Киева и план восстановления украинской экономики.
16 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнения, что европейские переговорщики смогут способствовать заключению мирных соглашений по Украине. Он также говорил о необходимости прояснить позицию европейских стран по урегулированию конфликта на Украине, чтобы оценить целесообразность их участия в переговорном процессе. По его словам, переговоры проходили в трехстороннем формате, однако также обсуждалась возможность подключения к ним европейских представителей. Песков отметил, что Москве важно понять, может ли позиция европейских стран способствовать продвижению мирного процесса.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европы принять участие в переговорах в формате E5 + ЕС. По ее словам, Европа обеспечит «максимальную поддержку Украины и максимальное давление на Россию».