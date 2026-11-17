Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 16 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Из них 321 беспилотник был нейтрализован на подлете к столице. С полуночи 17 ноября дежурные силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников на подлете к Москве. Вечером 16 ноября Собянин сообщал об отражении атаки 157 беспилотников.