Промзоны Уфы и Салавата подверглись масированной атаке БПЛА
В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на промышленные зоны Уфы и Салавата, уничтожено более 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, предприятия продолжают работать в штатном режиме. Критических повреждений на заводах не зафиксировано.
В Госкомитете по ЧС уточнили, что БПЛА были ликвидированы силами Минобороны, службами охраны предприятий и мобильными огневыми группами БАРС.
Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 16 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Из них 321 беспилотник был нейтрализован на подлете к столице. С полуночи 17 ноября дежурные силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников на подлете к Москве. Вечером 16 ноября Собянин сообщал об отражении атаки 157 беспилотников.
За день 16 ноября было нейтрализовано 148 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей и Московского региона.
16 ноября «РИА Новости» подсчитали, что за сутки российские системы ПВО сбили 2049 БПЛА самолетного типа. По данным агентства, это самый большой показатель за все время.