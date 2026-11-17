ВСУ снова ударили по Крымскому мосту
Военные украинской армии нанесли новый удар по Крымскому мосту. Движение транспорта приостановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов проинформировал об атаке в своем Telegram-канале в 01:35 мск. Он попросил жителей и гостей полуострова пока не ездить в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Предыдущий удар по Крымскому мосту был нанесен 16 ноября. Из-за повреждений движение транспорта было ограничено. В пути были задержаны четыре поезда «Таврия», направлявшиеся в Крым. Минтранс РФ сообщал, что при атаке никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о незначительных повреждениях моста. Он подчеркнул, что данная ситуация на переговорный процесс по Украине не повлияет.