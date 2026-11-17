ЕС усилил санкционное давление на российскую электронную торговлюПод ограничения попали основательница Wildberries Татьяна Ким и инвестор Ozon Александр Чачава
Евросоюз включил в санкционный список основательницу Wildberries Татьяну Ким и основателя Leta Capital Александра Чачаву, ранее контролировавшего крупный пакет акций Ozon. Об этом говорится в регламенте Совета ЕС от 16 ноября. В официальном сообщении европейские власти назвали новые ограничения частью мер по усилению давления на российскую электронную торговлю.
В обосновании санкций против Ким Совет ЕС указывает, что Wildberries контролирует почти половину российского рынка электронной коммерции.
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