Россия начала поставлять бананы из ВьетнамаНесмотря на попытки диверсифицировать поставки, доминирующим импортером остается Эквадор
Россия начала импортировать бананы из Вьетнама, сообщила «Ведомостям» начальник управления фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества Россельхознадзора Наталья Соловьева. Первые партии, по ее словам, были отгружены в 2025 г.
Бананы входят в число наиболее востребованных у россиян продуктов фруктовой категории, говорит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. А ежегодное потребление бананов в России, по его данным, составляет примерно 10 кг на человека в год.
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