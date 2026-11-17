Бананы входят в число наиболее востребованных у россиян продуктов фруктовой категории, говорит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. А ежегодное потребление бананов в России, по его данным, составляет примерно 10 кг на человека в год.