Сбой в крупнейших банках США лишил клиентов доступа к онлайн-аккаунтам

По данным Daily Mail, с пятницы по воскресенье было отменено более 20 000 рейсов и задержано более 25 000; пострадали более 1 млн пассажиров. Президент США Дональд Трамп возложил вину на устаревшее оборудование, которому, по его словам, 55 лет, и заявил, что оно «перенесло сердечный приступ».