Сбой в крупнейших банках США лишил клиентов доступа к онлайн-аккаунтам

Сбой в крупнейших банках США лишил клиентов доступа к онлайн-аккаунтамЖалобы поступают в том числе на работу Chase, Bank of America и Wells Fargo
Клиенты ряда крупнейших банков США сообщили о проблемах с доступом к онлайн-аккаунтам. По данным Downdetector, сбои затронули Bank of America, Chase, J.P. Morgan, U.S. Bank, Wells Fargo и Zelle. Об этом сообщает Associated Press.
По информации Daily Mail, тысячи людей сообщили о невозможности проверить баланс и совершить транзакции. Некоторые жаловались на блокировку страницы для перевода денег.
Chase извинился перед клиентами в соцсети X, заявив, что работает над решением проблемы с онлайн-банкингом: «Мы работаем над устранением проблемы с онлайн-банкингом. Пожалуйста, попробуйте позже. Мы сожалеем о доставленных неудобствах и ценим ваше терпение».
Chase – крупнейший банк США, обслуживающий 86,6 млн потребителей и 7,4 млн малых предприятий. Bank of America и Wells Fargo также обслуживают около 70 млн клиентов каждый. По данным СМИ, причины банковского сбоя пока не установлены.
Проблемы с работой банков начались через несколько дней после масштабного сбоя в системах Microsoft, начавшегося в пятницу. Тогда временно перестали работать Outlook, Teams и ИИ-ассистент Copilot.
Кроме того, несколько дней назад США столкнулись с массовым сбоем в работе гражданской авиации. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) впервые после терактов 11 сентября ввело временный общенациональный запрет на полеты.
По данным Daily Mail, с пятницы по воскресенье было отменено более 20 000 рейсов и задержано более 25 000; пострадали более 1 млн пассажиров. Президент США Дональд Трамп возложил вину на устаревшее оборудование, которому, по его словам, 55 лет, и заявил, что оно «перенесло сердечный приступ».
Министр транспорта Шон Даффи также указал на некачественное оборудование и запросил у конгресса не менее $50 млрд на модернизацию системы, что вдвое превышает бюджет FAA на 2026 г. ($22 млрд).