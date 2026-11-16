Трамп заявил о предстоящей двусторонней встрече с Путиным

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают проведение отдельной двусторонней встречи Путина и Трампа. По его словам, стороны согласовывают время и формат переговоров, не исключается краткий разговор «на ногах». При этом Ушаков заверил, что лидеры обязательно встретятся в Шэньчжэне.