Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,4+0,81%MGTS1 404+1,59%CHKZ14 000-1,06%IMOEX2 480,93-1,21%RTSI947,17-1,65%RGBI111,84-0,09%RGBITR778,95+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о предстоящей двусторонней встрече с Путиным

Анна Виноградова
ТАСС
ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает Reuters. Переговоры ожидаются на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают проведение отдельной двусторонней встречи Путина и Трампа. По его словам, стороны согласовывают время и формат переговоров, не исключается краткий разговор «на ногах». При этом Ушаков заверил, что лидеры обязательно встретятся в Шэньчжэне.

14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября. В тот же день проведение переговоров анонсировал Белый дом.

16 ноября Financial Times сообщила, что встреча пройдет без заранее согласованной повестки. По информации издания, Трамп не рассчитывает на конкретные договоренности и стремится начать диалог между тремя странами.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь