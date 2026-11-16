Трамп заявил о предстоящей двусторонней встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает Reuters. Переговоры ожидаются на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают проведение отдельной двусторонней встречи Путина и Трампа. По его словам, стороны согласовывают время и формат переговоров, не исключается краткий разговор «на ногах». При этом Ушаков заверил, что лидеры обязательно встретятся в Шэньчжэне.
14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября. В тот же день проведение переговоров анонсировал Белый дом.
16 ноября Financial Times сообщила, что встреча пройдет без заранее согласованной повестки. По информации издания, Трамп не рассчитывает на конкретные договоренности и стремится начать диалог между тремя странами.