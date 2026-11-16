Мантуров ожидает возвращения несырьевого экспорта к рекорду в $200 млрд
Россия рассчитывает в течение ближайших трех лет восстановить рекордные объемы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), зафиксированные в 2021 г. Тогда показатель составлял около $200 млрд, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в кулуарах международного экспортного форума «Сделано в России», передает «Интерфакс».
По его оценке, страна сможет вернуться к этому уровню в обозначенные сроки.
Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что объем ННЭ России по итогам января – сентября 2026 г. увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $123,5 млрд.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в октябре 2026 г. увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 260 000 баррелей в сутки (б/с) до 6,82 млн б/с. Выручка от поставок за месяц выросла на $3,61 млрд, достигнув $21,15 млрд. Это максимальный показатель с мая 2026 г. Увеличение доходов агентство связывает с ростом нефтяных цен. Экспорт сырой нефти остался на уровне сентября – 5,33 млн б/с. При этом поставки нефтепродуктов увеличились на 260 000 б/с до 1,49 млн б/с. Доходы от продажи нефти составили $17,22 млрд, что на $2,53 млрд больше, чем месяцем ранее. Экспорт нефтепродуктов принес $3,93 млрд – на $1,08 млрд больше сентябрьского результата.