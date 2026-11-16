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Главная / Общество /

В Госдуме предложили увеличить штрафы для родителей за нарушение прав детей

Сергей Пахомов
Freepik
Freepik

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении штрафов за нарушение прав несовершеннолетних родителями. Об этом говорится в материалах нижней палаты парламента.

Документ предусматривает увеличение штрафа с 2000–3000 до 5000–10 000 руб. Речь идет, в частности, о случаях, когда родители препятствуют общению ребенка с другим родителем или близкими родственниками, скрывают его местонахождение либо не исполняют судебные решения о месте жительства детей и порядке осуществления родительских прав.

За повторное нарушение предлагается установить штраф в размере 15 000–20 000 руб. Сейчас за это предусмотрено взыскание в размере 4000–5000 руб.

В январе «Ведомости» писали, что в России повысят штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров сообщил, что проблема нарушения одним родителем права ребенка на общение с обоими родителями затрагивает миллионы граждан России.

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