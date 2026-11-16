В Госдуме предложили увеличить штрафы для родителей за нарушение прав детей

В январе «Ведомости» писали, что в России повысят штрафы для родителей, которые запрещают ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывают его местонахождение. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Макаров сообщил, что проблема нарушения одним родителем права ребенка на общение с обоими родителями затрагивает миллионы граждан России.