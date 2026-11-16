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Медведев назвал ИИ инструментом доминирования над Глобальным Югом и Востоком

Ксения Наумчик
Екатерина Штукина / РИА Новости
Екатерина Штукина / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) становится новым инструментом доминирования неоколониалистов над народами стран Глобального Юга и Востока. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании Генассамблеи партийного движения «За свободу наций!».

По его словам, новые технологии могут использоваться для получения доступа к персональным данным, финансовым средствам и сознанию граждан. В связи с этим Медведев предложил подготовить инициативы по справедливому регулированию ИИ с участием постоянного комитета и экспертного совета движения.

В дальнейшем, считает Медведев, следует добиваться включения этих предложений в международно-правовые документы и национальное законодательство стран – участниц движения.

12 ноября Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил внести правки в регулирование использования ИИ. Поправки синхронизируют положения закона № 243-ФЗ и части четвертой Гражданского кодекса (ГК). Данный закон позволяет обучать суверенные и национальные фундаментальные модели ИИ без согласия правообладателей. Новая статья 1245.1 ГК РФ признает оцифровку, перевод в машиночитаемый формат, хранение и обработку текстов, изображений, аудио- и видеопроизведений для обучения нейросетей использованием объектов авторских и смежных прав.

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.

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