Песков назвал повреждения Крымского моста незначительными

Песков назвал повреждения Крымского моста незначительнымиАтака Украины не отменяет переговорный трек
Атака дронов на Крымский мост привела к незначительным повреждениям объекта. Она не влияет на переговорный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«К сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных. По мосту информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что, так как Россия хочет не временного перемирия, а «мира на многие годы и столетия», специальная военная операция продолжается. «А переговорный трек – это то, что должно к этому миру нас и привести», – сказал он.
В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. Минтранс сообщил, что пострадавших нет, движение по автомобильной части приостановлено, железнодорожное сообщение работает в штатном режиме.