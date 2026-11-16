Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,373+0,59%KLVZ1,932-0,1%VEON-RX93+0,76%IMOEX2 474-1,49%RTSI948,69-1,49%RGBI111,85-0,08%RGBITR779,01+0,02%
Главная / Политика /

Песков назвал повреждения Крымского моста незначительными

Атака Украины не отменяет переговорный трек
Антон Потоков
Ведомости
Ведомости

Атака дронов на Крымский мост привела к незначительным повреждениям объекта. Она не влияет на переговорный процесс по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«К сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных. По мосту информация будет из Минтранса. Там сейчас, насколько я понимаю, происходит оценка незначительных повреждений», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что, так как Россия хочет не временного перемирия, а «мира на многие годы и столетия», специальная военная операция продолжается. «А переговорный трек – это то, что должно к этому миру нас и привести», – сказал он.

В ночь на 16 ноября Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. Минтранс сообщил, что пострадавших нет, движение по автомобильной части приостановлено, железнодорожное сообщение работает в штатном режиме.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте