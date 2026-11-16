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ЕС намерен ввести санкции против основательницы Wildberries Татьяны Ким

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) на встрече в Брюсселе планируют включить основательницу Wildberries и главу объединенной компании RWB Татьяну Ким в санкционный список. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на внутренние документы.

По информации издания, новые ограничительные меры в отношении Ким готовятся на фоне усилий США по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

12 ноября министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад заявил, что ЕС намерен 16 ноября утвердить дополнительные санкции против России. По его словам, новые ограничения затронут еще 150 организаций и 50 банков. Министр также отметил, что Франция предложила включить в санкционный список большинство организаций. Хаддад подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.

Днем ранее Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писал, что представители стран ЕС согласовали введение санкций против 145 физических и юридических лиц в рамках ужесточения ограничений против России. По данным собеседников агентства, в основной санкционный список планируется включить 113 лиц и организаций, в том числе 50 российских банков, компаний, связанных с «теневым флотом», энергетические предприятия и представителей российского бизнеса. Еще 31 организация и физическое лицо попадут под санкции в рамках мер ЕС против гибридных угроз. Одно лицо или организация также будут включены в список, связанный с кибератаками.

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