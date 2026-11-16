В Азове после атаки БПЛА загорелись четыре производственных объекта
В Азове Ростовской области в результате атаки беспилотников возникли пожары на четырех производственных объектах. На местах происшествий работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, утром 16 ноября в городе ранения получили трое мужчин. Их доставили в больницу, где пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
В слободе Рогалик Миллеровского района из-за падения обломков БПЛА повреждены три частных дома и газопровод, произошло возгорание. По данным губернатора, пострадавших нет.
Слюсарь уточнил, что в ночь на 16 ноября и утром беспилотники были уничтожены над Ростовом-на-Дону и Таганрогом, а также в Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах области.
15 ноября при атаке беспилотников на Ростовскую область один человек погиб и пятеро получили ранения. По данным Слюсаря, в Таганроге была повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Из-за обесточивания линий электропередачи движение поездов приостанавливали.