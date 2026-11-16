ВСУ атаковали Крымский мост

Сообщение о перекрытии появилось в официальном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 02:22 мск. По словам Аксенова, для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы. В Керчи действует оперштаб.