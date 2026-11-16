ВСУ атаковали Крымский мост

ВСУ атаковали Крымский мостДвижение транспорта временно ограничено
Украинская армия ударила по Крымскому мосту. Движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня 16 ноября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сообщение о перекрытии появилось в официальном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в 02:22 мск. По словам Аксенова, для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые службы. В Керчи действует оперштаб.
«Гранд Сервис Экспресс» сообщает, что из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются четыре поезда «Таврия», направляющиеся в Крым. На 09:00 мск задерживаеются поезда Санкт-Петербург – Керчь отправлением 14 ноября (на 4,5 часа), Москва – Керчь отправлением 14 ноября (на 3,5 часа) и Москва – Керчь отправлением 15 ноября (на 2 часа), а также состав Адлер – Керчь отправлением 15 ноября (на 4,5 часа).
В ночь на 16 ноября силы ПВО уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. БПЛА были сбиты над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями. Атака была также отражена над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.