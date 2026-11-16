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Главная / Глобальные идеи /

Экспортная переориентация

Почему российским производителям необходимо пересмотреть подходы к работе на внешних рынках
Георгий Семенов , член международного клуба молодых экономистов «Новое поколение», руководитель направления по поисковым исследованиям и публичной аналитике АО «Российский экспортный центр»

Российский экспорт в 2021–2026 гг., несмотря на санкции, следует за тенденциями, наблюдаемыми в мировой торговле. Если оценить 218 российских экспортных товаров с наибольшими объемами поставок за рубеж, то мы увидим, что по 60% из них торговая динамика совпадает с мировой. При этом темпы роста российского несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 г., а также за восемь месяцев 2026 г. опережают мировые: у России – 11% за 2025 г. и 7% за восемь месяцев 2026-го; у мировой торговли – 3,7% в 2025 г. и 3,5% по итогам первого полугодия 2026 г. Да, это восстановительный рост после 2023–2024 гг. И здесь возникает важный вопрос – продолжится ли этот позитивный тренд и может ли экспорт стать драйвером развития нашей промышленности?

Чтобы ответить на него, нужно понять, что происходит с мировой торговлей. А она с точки зрения товарной структуры очень сильно меняется. Существенно увеличилась ее волатильность. В 2021–2025 гг. объемы торговли одними товарами внутри одной отрасли выросли в целых 3–4 раза, а другими – сократились почти в 2 раза. Раньше такого не наблюдалось. Для российского экспорта эта волатильность еще сильнее.

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