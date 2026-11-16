Экспортная переориентация

Российский экспорт в 2021–2026 гг., несмотря на санкции, следует за тенденциями, наблюдаемыми в мировой торговле. Если оценить 218 российских экспортных товаров с наибольшими объемами поставок за рубеж, то мы увидим, что по 60% из них торговая динамика совпадает с мировой. При этом темпы роста российского несырьевого неэнергетического экспорта в 2025 г., а также за восемь месяцев 2026 г. опережают мировые: у России – 11% за 2025 г. и 7% за восемь месяцев 2026-го; у мировой торговли – 3,7% в 2025 г. и 3,5% по итогам первого полугодия 2026 г. Да, это восстановительный рост после 2023–2024 гг. И здесь возникает важный вопрос – продолжится ли этот позитивный тренд и может ли экспорт стать драйвером развития нашей промышленности?